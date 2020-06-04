Суд вынес приговор южноуральцу, который три дня хранил труп жертвы на балконе

Тело обнаружили судебные приставы.

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Суд вынес приговор 43-летнему жителю Южноуральска, который жестоко расправился со своей знакомой. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия произошла вечером 29 сентября прошлого года. Пьяный мужчина из личной неприязни до смерти забил свою знакомую. Он наносил ей множественные удары руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась на месте. Труп жертвы злоумышленник спрятал на балконе.

«Труп потерпевшей был обнаружен судебными приставами, которые прибыли в квартиру осужденного 03 октября 2019 года в связи с необходимостью его доставления для рассмотрения в суде другого дела в отношении осужденного», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Суд вынес приговор в виде девяти лет колонии строгого режима.