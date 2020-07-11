Страшное утро: от жуткого запаха в собственной квартире проснулась жительница Челябинска

Выйдя в коридор, на потолке женщина увидела растекающееся пятно.

Послушать 00:00

Жительница одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Красных Пилотов, 8, в Челябинске, проснувшись утром 9 июля, почувствовала жуткий запах в своей квартире. А затем увидела в коридоре на потолке прозрачно-красные пятна. Завершилась эта история неожиданно. Подробнее о неприятном случае рассказала подруга пострадавшей Юлия.

«Начали звонить в ЖЭК по вопросу протечки канализации, так как пятно стремительно разрасталось вдоль шва перекрытий. Жидкость с потолка начала капать на обеденный стол и пол. От ЖЭКа поступило предложение звонить в полицию по поводу вскрытия квартиры этажом выше. Звонили по всем номерам от 112 до Курчатовского РУВД в течение 2 часов, но трубку никто не взял»,— рассказывает челябинка.

Пришлось женщинам самим ехать в полицию, писать заявление, и вскоре после этого, по словам Юлии, приехал участковый. Осмотрев квартиру пострадавшей, он ответил, что трупного запаха не ощущает, а потому основания для вскрытия квартиры нет. И уехал.

«Следующим утром уже вызвали наряд полиции, так как с потолка струёй текла маслянистая жижа красного цвета. Запах распространился на подъезд. Наряд, увидев внешний вид потолка, уже, наконец-то, принял решение о вскрытии соседской квартиры. Вскрыв дверь, на полу в коридоре был обнаружен труп бабушки 1944 года рождения (уточнили в найденных документах), которая, по предполагаемой информации, скончалась ещё около двух недель назад»,— рассказала Юлия.

Женщина не стала описывать, каким способом они отмывали пятна и проветривали помещение, однако ничего не помогло, и из-за жуткого запаха ночевать пострадавшей пришлось на балконе.

«Ситуация в следующем: почему пожилой человек в такую жару остался один, и органы соцопеки не проверяют жизнь и здоровье наших старушек?»— написала Юлия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сайту «Первый областной» прокомментировать ситуацию не смогли и направили в Следственный комитет. До него дозвониться на момент публикации статьи не удалось.