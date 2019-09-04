«Нарвался» на штраф в погоне за легкими деньгами: жителя Чурилово задержала полиция

19-летний челябинец по заказу объявил войну агитации одного из кандидатов в депутаты.

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Молодому человеку предложили подзаработать, объяснили, что ничего сложного делать не придется: нужно срывать одни листовки и клеить на их место другие. Парень согласился быстро и рьяно взялся за дело. Он обходил микрорайон и подчищал доски объявлений, срывая агитационные листовки одного из кандидатов в депутаты. И сразу заменял их другими, на которых красовалось лицо уже другой кандидатуры.

За происходящим наблюдали местные жители, они-то и сообщили о «нездоровой» конкуренции. Молодой человек был доставлен в полицию, а потом и в мировой суд. Он был признан виновным в совершении правонарушения. Парень нарушил требования статьи 5.14 КоАП — «Умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала либо информационного материала, относящегося к выборам, референдуму». За это поплатится рублем: за это накладывают штраф от 500 до 1000 рублей.