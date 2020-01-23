Без связи и надежды: 14-летняя девочка из Кургана осталась совершенно одна в Челябинске

Вернуться домой ей помогли сотрудники транспортной полиции.

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14-летняя девочка обратилась за помощью к сотрудникам транспортной полиции на железнодорожном вокзале Челябинска 22 января. Подросток рассказала, что приехала в город из Кургана к своей подруге, к которой ее отпустили родители, еще 18 января. Но в среду вечером между девочками произошла ссора, и гостья решила уйти. Школьница оказалась одна в чужом большом городе, без связи и надежды на возвращение домой.

На улице она догадалась попросить помощи у прохожих, которые подсказали, как добраться до вокзала, где она и подошла к полицейским.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних связались с родителями девочки, сообщив ее местоположение. Саму школьницу до приезда законных представителей поместили в социальный приют, откуда спустя несколько часов ее забрала мама», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

С мамой, которая приехала забрать девочку домой в Курган полицейские также побеседовали. Кроме того, за проявленную беспечность, на нее был составлен протокол об административном правонарушении. Женщине придется заплатить штраф за неисполнение родительских обязанностей.