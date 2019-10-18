Письмо «счастья» от ГИБДД пришло не по адресу в Челябинской области

Камеры видеонаблюдения "перепутали" регион и штраф пришел не тому водителю.

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Камеры видеонаблюдения обознались. Жителю Копейска пришел штраф за нарушение, которое он не совершал. Видеофиксаторы засняли, как водитель на похожей машине вместо положенных 70-ти ехал на скорости 100 километров в час по трассе М4 «Дон». Только вот мужчина, которому пришел штраф, говорит, что ни разу там не был.

«Я с этим штрафом не согласен, я ни разу там на машине не проезжал. Не доводилось как-то. Причем в этом письме были указаны все параметры моего автомобиля: цвет, марка, модель и номер государственный. Только лишь не тот регион», — рассказал Дмитрий Малков..

Дмитрий со штрафом пошел в ГИБДД. Там его направили в отдел по обжалованию писать обращение. Через 30 дней ему придет ответ: признало ГИБДД столицы его невиновность или нет. У водителя есть все шансы доказать свою невиновность, отмечают автоюристы. Если при рассмотрении дела выяснится, что штраф вынесен не тому собственнику автомобиля, то дело закроют.