/ Чемпион Башкирии по мотокроссу погиб на южноуральской трассе

Его «Фольксваген» столкнулся с грузовиком «МАН».

Авария с участием многократного чемпиона Башкирии по мотокроссу не осталось без внимания прокуратуры Челябинской области. В ДТП, которое произошло в декабре прошлого года, столкнулись грузовик «МАН» и «Фольксваген Крафтер».

Как рассказали сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области, грузовиком управлял 32-летний мужчина, житель Аши. Ему не удалось справится с управлением большегруза в снегопад, из-за чего и произошло столкновение.

Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Фольксваген Крафтер» под управлением мужчины в возрасте 54 лет. В результате ДТП, водитель автомобилям Фольксваген от полученных травм скончался на месте происшествия. — рассказали сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД Челябинской области.

Уже позднее выяснилось, что за рулем «Фольквагена» находился Александр Кононов — известный спортсмен, который был одним из самых сильных гонщиков России и многократным чемпионом Республики Башкортостан по мотокроссу. Были установлены и другие детали аварии. Вместе с Александром ехал его сын Игорь, а направлялись они в Каменск-Уральский на полуфинал чемпионата страны по ледовому спидвею. Пассажир также получил телесные повреждения, но остался жив.

В прокуратуре Челябинской области рассказали и другие обстоятельства ДТП. Оказалось, что грузовик с полуприцепом принадлежит Ашинскому металлургическому заводу.

Водитель не учёл скорость движения и погодные условия, допустил занос и выезд полуприцепа на полосу встречного движения, по которой во встречном направлении, двигался автомобиль «Фольксваген Крафтер». — рассказали сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

Прокуратура Сатки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Теперь оно направлено на рассмотрение в Саткинский городской суд.