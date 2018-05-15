/ «Народный» рынок вспыхнул в полночь в Миассе

Пламя уничтожило большой торговый павильон.

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Пожарные из Миасса сегодня ночью тушили торговый павильон на рынке «Народный». Информация о пожаре поступила в районе полуночи на пульт пожарной охраны. Бороться с огнем отправились 7 отделений Миасского гарнизона. Очевидцы рассказали, что горел большой торговый павильон, и за час он был полностью уничтожен пламенем.

К месту происшествия были направлены силы и средства Миасского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру сложности — 1 «БИС». К моменту прибытия первых боевых расчетов здание было полностью объято огнем. Пожарные, в составе 7 отделений, несколько часов боролись со стихией. В результате пожара торговый павильон уничтожен. Пострадавших нет. — сообщили сайту «Первый областной» в ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области».

Сейчас на месте продолжают работать специалисты, которые устанавливают причины пожара. Жители Миасса подозревают, что павильон могли поджечь.