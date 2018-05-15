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/ Больше трех десятков частных домов и дачных домиков сгорели из-за крупных лесных пожаров

Больше трех десятков частных домов и дачных домиков сгорели из-за крупных лесных пожаров

Пламя бушует на территории 5 районов.
сегодня в 10:17
  |  Происшествия

В Челябинской области продолжают бушевать лесные пожары. По состоянию на 8:00 утра пламя охватило 3 732 гектара леса. Наибольший удар пришелся на территорию Пластовского района — там находится 94% от общей площади горения. Основной причиной всех природных пожаров, произошедших 14 мая в Челябинской области, стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Они не только спалили деревья в густых южноуральских лесах, но и лишили имущества жителей некоторых районов. Например, в Кыштыме в садах у Радиозавода сгорело около 30 домиков. В поселке Вахрушево, в Копейске, сгорели три дома на территории частного сектора.

Уже сейчас ясно, что главным виновником вновь стал человек, пренебрегший элементарными требованиями пожарной безопасности. Сотрудники МЧС напоминают, что горение травы, сухостоя процесс неуправляемый. Порой, люди, не задумываясь, бросают окурки, спички на обочине дорог, вдоль автотрасс, в лесу, на поле… Забыв о коварстве огня, можно лишиться своего имущества, дома и даже жизни. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Всем природным пожарам в Челябинской области присвоен IV класс опасности. Всего их 64: 1 на особо охраняемой природной территории, 2 на территории населенных пунктов, 4 на землях Министерства обороны и безопасности, 57 — на землях лесного фонда. Под ударом остаются Аргаяшский, Кыштымский, Увельский, Кизильский, Пластовский, Миасский районы.

Напомним, из-за большого количества пожаров в Челябинской области ограничили проезд по автодорогам Троицк — Степное, Железнодорожная станция Бишкиль — Варламово, Южноуральск — Магнитогорск. Утром 15 мая ограничения сняли.

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