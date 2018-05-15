/ МЧС произвело 14 сбросов воды с вертолета для тушения пожаров

Режим ЧС продолжает действовать в муниципалитете.

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Сотрудникам МЧС удалось взять под контроль масштабные лесные пожары на Южном Урале. Оперативные меры реагирования вкупе с круглосуточной работой и привлечением техники позволили уберечь от уничтожения жилые дома. Сейчас для тушения привлечено около 300 человек, часть из которых командирована в Пластовский район из соседних. Площадь поражения составляет 3 тысячи гектаров.

Вертолет Ми-8 произвёл с воздуха 14 сбросов воды. Для защиты жилья и социальных объектов была направлена тяжелая техника, которая занималась опашкой полей вблизи населенных пунктов. На территориях населенных пунктов все силы пожарно-спасательных подразделений переведены в повышенную готовность, организован дополнительный контроль оперативной обстановки. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что по решению главы Пластовского районе в лесах действует режим чрезвычайной ситуации.

Оперативные службы поделились кадрами из Пластовского района. На них попала работа авиации.