/ Членство экс-главы Миасса в Единой России приостановят

Поводом послужило возбуждение уголовного дела.

Бывший глава Миасса Геннадий Васьков может лишиться членства партии «Единая Россия». Накануне стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела по статье «превышение должностных полномочий». Это противоречит уставу партии.

Принять решение планируем сегодня. У нас обычно это делает местный политический совет, который соберется в течение дня. — пояснили сайту «Первый областной» в пресс-службе местного отделения «Единой России».

В ведомстве пояснили: если приговор будет обвинительный, политсовет соберется вновь, чтобы уже принять решение об исключении из партии. Однако пока об этом речи не идет.

Как сообщалось ранее, накануне, 14 мая, Геннадия Васькова в администрации Миасса задержали силовики в маках. Вскоре стало известно, что в отношении главы возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Чиновник проходит по делу как подозреваемый. По данным следствия, он дал указание за счет бюджетных денег купить по завышенной стоимости помещение для размещения детского сада.

Сегодня депутаты приняли отставку Васькова. Теперь будет исполнять его обязанности будет Григория Тонких. Он руководит теплоэлектроцентралью и входит в состав Собрания депутатов 5 созыва.