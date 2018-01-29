Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
55.83 -0.1 69.61 +0.15
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Начальника отдела полиции поймали на торговле наркотиками

Начальника отдела полиции поймали на торговле наркотиками

﻿Полицейский сделал «закладку», чтоб повысить раскрываемость.
сегодня в 13:53
  |  Происшествия

В Кыштыме начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в незаконном сбыте наркотических средств и превышении полномочий. Предполагается, что так он пытался искусственно повысить успешность своей работы.

По версии следствия, в марте прошлого года подозреваемый купил наркотики и положил их в «закладку» для жительницы Кыштыма, которая страдала наркотической зависимостью. Вскоре за это женщину осудили, а полицейский включил это в список рабочих достижений.

Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В ходе расследования уголовного дела следователем в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление. — рассказали сайту «Первый областной» в Следственном управлении СКР по Челябинской области.

Свою проверку также начали полицейские. В ведомстве заверили, что сотрудник и его начальство будут наказаны.

В настоящее время в отношении должностного лица территориального органа города Кыштыма сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. — добавили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Происшествия
Расфасованные по пластиковым крышкам вещества обнаружили у наркоторговца из Советского района
10.01.2018
Расфасованные по пластиковым крышкам вещества обнаружили у наркоторговца из Советского района
Общество
Житель Копейска задержан с наркотиками
08.01.2018
Житель Копейска задержан с наркотиками
Общество
Видеоблогер записал новогоднее поздравление в образах наркомана, бати и «Стекловаты»
29.12.2017
Видеоблогер записал новогоднее поздравление в образах наркомана, бати и «Стекловаты»
Общество
20% южноуральских старшеклассников пробовали наркотики
21.12.2017
20% южноуральских старшеклассников пробовали наркотики
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Начальника отдела полиции поймали на торговле наркотиками
сегодня в 13:53
Начальника отдела полиции поймали на торговле наркотиками
Происшествия
Семилетний ребенок врезался в дерево, скатываясь с горки
сегодня в 13:46
Семилетний ребенок врезался в дерево, скатываясь с горки
Общество
Декларационную кампанию-2018 обсудят в эфире на 1obl.tv
сегодня в 12:53
Декларационную кампанию-2018 обсудят в эфире на 1obl.tv
Происшествия
Тело пропавшего студента обнаружили в заброшенном саду в Челябинской области
сегодня в 12:31
Тело пропавшего студента обнаружили в заброшенном саду в Челябинской области
Общество
Пресс-секретарь Бориса Дубровского получил премию за ответ Гнойному
сегодня в 11:44
Пресс-секретарь Бориса Дубровского получил премию за ответ Гнойному
Общество
Нового министра сельского хозяйства назначили в Челябинской области
сегодня в 10:59
Нового министра сельского хозяйства назначили в Челябинской области
Происшествия
Пропавший в Челябинске студент найден мертвым
сегодня в 10:04
Пропавший в Челябинске студент найден мертвым
Общество
Отделения Почты России в Челябинской области ждет реконструкция
сегодня в 09:28
Отделения Почты России в Челябинской области ждет реконструкция
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна