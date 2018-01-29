/ Начальника отдела полиции поймали на торговле наркотиками

﻿Полицейский сделал «закладку», чтоб повысить раскрываемость.

В Кыштыме начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в незаконном сбыте наркотических средств и превышении полномочий. Предполагается, что так он пытался искусственно повысить успешность своей работы.

По версии следствия, в марте прошлого года подозреваемый купил наркотики и положил их в «закладку» для жительницы Кыштыма, которая страдала наркотической зависимостью. Вскоре за это женщину осудили, а полицейский включил это в список рабочих достижений.

Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В ходе расследования уголовного дела следователем в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление. — рассказали сайту «Первый областной» в Следственном управлении СКР по Челябинской области.

Свою проверку также начали полицейские. В ведомстве заверили, что сотрудник и его начальство будут наказаны.

В настоящее время в отношении должностного лица территориального органа города Кыштыма сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. — добавили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Челябинской области.