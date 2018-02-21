/ Девушку с подозрительной черной сумкой поймали в челябинском лесу

Челябинка выдала себя, занервничав при виде патрульной машины.

Сотрудники Росгвардии обратили внимание на мечущуюся девушку, когда патрулировали лесной массив на улице Бейвеля в понедельник, 19 февраля. Девушка заметно занервничала, поменяла направление движения и попыталась скрыться, при этом бросила на землю маленькую тряпичную сумку черного цвета. Правоохранители сочли такое поведение подозрительным и задержали девушку. В результате их предположения подтвердились.

Ей оказалась ранее судимая местная жительница 1994 года рождения. В ходе беседы с правоохранителями девушка призналась, что в выброшенной ей сумке находится наркотическое вещество. — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

На место прибыла следственно-оперативная группа. В присутствии понятых правоохранители изъяли сумку, в которой было 24 пакетика с кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это синтетическое наркотическое средство общей массой более 7 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Задержанную передали сотрудникам полиции для разбирательств. Ей может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.