/ Челябинский наркоторговец 4 года скрывался от закона в Таиланде

Мужчину на родину депортировал Интерпол.

Полиция Таиланда задержала мужчину, находившегося в международном розыске. Данные в Интерпол, Международную организацию уголовной полиции, были переданы в 2013 году из Челябинска. Именно там мужчина попался на торговле наркотиками, находился под подпиской о невыезде, а потом пропал.

Так как обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, и установить его местонахождение не удалось, он был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» УК РФ. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе МВД России.



Мужчину депортировали из Королевства Таиланд. 16 февраля его доставили в Москву.