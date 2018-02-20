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/ Крупную нарколабораторию накрыли в жилом доме в Челябинске

Крупную нарколабораторию накрыли в жилом доме в Челябинске

Владельцам грозит пожизненный срок.
сегодня в 11:49
  |  Происшествия

В доме по улице Морской Металлургического района трое молодых людей от 26 до 27 лет производили синтетические наркотические вещества. Там же они хранили товар. В день, когда незаконное производство вскрылось, было изъято более 18 килограммов, а также — предметы и вещества, необходимые для изготовления.

По данному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). — сообщили сайту «Первый областной» в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Подозреваемых задержали и заключили под стражу. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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