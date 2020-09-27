В Челябинске полицейские накрыли наркопритон

Владелец квартиры, где собирались наркозависимые, уже был судим за хранение запрещённых препаратов.

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В Ленинском районе Челябинска местный житель организовал в своей квартире наркопритон. Мужчина сам периодически принимал запрещённые вещества и предоставлял жильё для других наркозависимых лиц. В дело вмешались сотрудники полиции.

Наркопритон организовал в своей квартире, расположенной в доме по улице Якутской, 39-летний неработающий местный житель. Правоохранители, работая на месте, обнаружили шприцы, которыми наркозависимые ставили себе инъекции, и изъяли их. Кроме того, установлено, что хозяин квартиры уже был судим за совершение общеуголовных преступлений и хранение наркотиков.

«В ходе документирования данного противоправного деяния полицейскими составлено 4 протокола по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях „потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ“. Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 4 лет»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.