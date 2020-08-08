Челябинку, продающую «чудо-лекарство» для похудения, будут судить

Следователи доказали её виновность в 18 противоправных эпизодах.

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В Челябинске будут судить женщину, которая незаконно продавала сильнодействующие препараты для похудения на основе запрещённого вещества. Об этом сегодня, 8 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудникам Главного следственного управления ГУ МВД области завершено расследование уголовных дел, возбужденных по части 3 статьи 234 „незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта“ и частью 1 статьи 226.1 УК РФ „контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей“. Максимальная санкция данных частей статей — лишение свободы сроком до семи и восьми лет лишения свободы»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, 36-летняя челябинка закупала на территории соседней республики сибутрамин, перевозила его на личном авто в Челябинск и размещала в интернете объявления о продаже эффективного препарата для похудения по всей Челябинской области, тем самым подвергая чужие жизни опасности. Спустя несколько месяцев женщину задержали, изъяли порядка 1 килограмма запрещённого вещества, установили 18 эпизодов противоправных деяний, отыскали людей, которым она успела продать «чудо-лекарство» и также изъяли содержимое упаковок.

Дальше принимать решение по делам челябинки будет суд. На время расследования ей избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.