В поселке вблизи Магнитогорска строят водопровод

Жители Пресной плотины ждут его на протяжении четырёх лет.

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В Магнитогорском посёлке после четырёх лет ожидания появится вода. Новый водопровод в Пресной плотине должен появится уже в сентябре.



Водоснабжение в посёлке Пресная плотина начали строить в этом году. Раньше жители пользовались колодцами и собственными скважинами. Питьевую жидкость подвозили на машинах. Летом Алексей Текслер принял решение о направлении муниципалитетам денег на закупку автоцистерн. На спецтехнику районы получили больше 30 миллионов рублей.

«Воду привозят раз в неделю. Мы ждём ее с утра до вечера бывает. Но опять же это вёдра на себя. Потом мы это вытаскиваем, выливаем куда-то в ёмкости и храним это»,— рассказал житель поселка Пресная плотина Сергей Солодовников.

Общая длина водовода — более 2-х километров, его должны проложить до сентября. Уже в этом году он обеспечит водой жителей улицы Ручейная, а во всём посёлке она появится к следующему году.

«Труба полиэтиленовая, не подвержена влиянию агрессивной среды как грунта, так и грунтовых вод. Проектом предусмотрено также устройство колодцев, устройство современной запорной арматуры»,— отметил заместитель директора по капитальному строительству МКУ «Управление капитального строительства» Пётр Звездин.

Всего в рамках федерального проекта «Чистая вода» до 2024 года будет построен, реконструирован и модернизирован 31 объект водоснабжения. В их числе водозаборы в Нязепетровске, Верхнем Уфалее, Троицке, Озерске, Челябинске и других городах региона. На эти цели потратят почти 3 миллиарда рублей.

Отметим, что сфера ЖКХ находится под контролем областных властей, так как отрасль испытывает ряд проблем. В рамках федерального проекта «Чистая Вода» к 2024 году удастся обеспечить ею больше 94% южноуральцев.