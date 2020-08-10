Водителя отправили в колонию за пьяный наезд на пенсионерку в Челябинске

Гражданин Казахстана сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

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В Челябинске суд вынес приговор 32-летнему водителю из Республики Казахстан, который осенью прошлого года сбил женщину на парковке и скрылся. Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, сопряженным с оставлением места ДТП.

«Судом ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года шесть месяцев», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Напомним, 15 сентября 2019 года пьяный мужчина за рулем отечественной легковушки сбил 65-летнюю женщину на парковке у дома 67 на Российской в Челябинске. После случившегося гражданин Казахстана скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавшая скончалась на следующий день.

Добавим, что свою вину водитель полностью признал.