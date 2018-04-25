/ Наркоторговец из Санкт-Петербурга привез запрещенные вещества в Челябинскую область

Сбыт наркотиков удалось предотвратить.

Двух приезжих задержали в поселке Вахрушево под Копейском. Молодые люди намеревались продать местным жителям около пяти килограммов наркотиков. Один из них - житель Санкт-Петербурга, другой оказался из города Пскова. Оба выступали в роли курьеров и продавцов.



Злоумышленники намеревались сбыть наркотики на Южном Урале. Преступление не было доведено ими до конца, в этом им помешали оперативники. Следственным органом УФСБ России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК России («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Суд отправил наркоторговцев под арест.

