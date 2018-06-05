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/ На общей кухне в коммунальной квартире обнаружили наркотики

На общей кухне в коммунальной квартире обнаружили наркотики

Нарушительнице грозит до 10 лет заключения.
сегодня в 19:03
  |  Происшествия

30-летняя жительница Южноуральска хранила наркотики на общей кухне в коммунальной квартире. Тайник массой более 450 граммов обнаружили и изъяли сотрудники полиции. Женщина пояснила правоохранителям, что ранее сама собрала дикорастущее растение для личного пользования.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. — сообщила следователь Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» Ольга Зубаткина.

Сейчас в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подробности и обстоятельства устанавливаются.

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