«Дохимичились»: в Челябинске «прикрыли» подпольную лабораторию

Наркопроизводитель задержан.

В Челябинске 34-летний мужчина задержан за изготовление наркотиков. «Химик» организовал подпольную лабораторию в гаражном боксе Ленинского района. Сам мужчина оказался без определенного места жительства. Ранее он был неоднократно судим.

«В ходе проведения обыска из помещения вышеуказанного гаража полицейскими изъято лабораторное оборудование и химические жидкости, необходимые для синтеза наркотических веществ», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Из гаражного бокса мужчины было изъято 10 свертков с веществом бело-серого цвета. Общая масса составила около 34 граммов. Изъятое вещество направлено на экспертизу. Сейчас «химик» задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.