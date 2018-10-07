/ Почти 2 килограмма наркотиков изъяли южноуральские полицейские

Сотрудники полиции провели профилактические мероприятия.

Сотрудники полиции Челябинской области из Кизильского, Октябрьского районов и города Южноуральска изъяли почти 2 килограмма наркотиков в рамках профилактических мероприятий.

Так, полицейские Кизильского района арестовали двух жителей села Полоцкое 1987 и 1991 года рождения, у которых им удалось изъять 400 грамм марихуаны. Ещё 100 грамм наркотического вещества были обнаружены у жителя Октябрьского района, мужчины 1957 года рождения.

Помимо того, в Южноуральске полиция изъяла 100 грамм наркотического вещества у мужчины 1981 года рождения. При этом при осмотре квартиры у подозреваемого обнаружилось еще 830 грамм марихуаны.

При патрулировании сотрудниками ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» остановлен местный житель, 1981 года рождения, у которого обнаружено и изъято наркотическое средство — каннабис массой более 360 граммов. В ходе дальнейших мероприятий при проведении осмотра квартиры по улице Ленина, где проживал подозреваемый, сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД обнаружено еще более 830 граммов марихуаны. — рассказали сайту «Первый Областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Отметим, сейчас все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ, максимальный срок наказания за которую составляет до 10 лет лишения свободы.