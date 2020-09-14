За поддельную справку от нарколога будут судить челябинца

На ее основании он прошел комиссию, необходимую для разрешения на управление авто.

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Центральный районный суд рассмотрит дело в отношении жителя Челябинска, который предоставил не настоящую справку от нарколога. Мужчина обвиняется в использовании заведомо поддельного официального документа.

Известно, что горожанин состоит на диспансерном наблюдении у нарколога. В апреле этого года обвиняемый предъявил помощнику прокурора района поддельную справку о якобы пройденном обследовании у врача в Челябинской областной клинической наркологической больнице. Однако эксперты установили, что оттиск печати не соответствует настоящему.

«Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме. Прокурором директору ООО МЦ „Ювимед“, осуществляющему деятельность по оказанию услуг периодического медицинского осмотра, внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства в части необоснованной выдачи медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний по управлению транспортными средствами», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Должностное лицо привлекли к ответственности, медицинское заключение признали недействительным. Материалы дела направлены в суд.