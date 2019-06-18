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/ Мобильный интернет может появиться в самых недоступных районах России

Мобильный интернет может появиться в самых недоступных районах России

Для этого необходимо предоставить операторам новый частотный диапазон.
сегодня в 18:07
  |  Общество

Мобильный интернет охватит самые труднодоступные для связи районы России. Это произойдет, если государство предоставит операторам частотный диапазон 700 мегагерц, а точнее полосу 694 — 790 мегагерц, сообщают «Известия».

Союз операторов мобильной связи LTE разрабатывает «дорожную карту», которой предусмотрена эта инициатива. С аналитическими материалами организации ознакомились «Известия». Подлинность документов подтвердил сотрудник одной из сотовых компаний и источник в этой сфере. — сообщают «Известия».

В результате реализации плана доступ в сеть появится на непокрытых интернетом участках дорог, в обделенных мобильной связью коттеджных и дачных поселках, а также в полях. Предполагается, что интернет понадобится беспилотным тракторам и «умной» сельхозтехнике.

Отметим, что без использования частот 700 МГц покрыть интернетом на хорошей скорости большие пространства за пределами крупных городов не получится, заявляют авторы документа. Однако в начале из этого диапазона необходимо вывести телевещание.

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Комментарии

СОМ
19:46, 18.06.2019
Засуньте свои головы в микроволновку и избавьте человечество от своей глупости и не уёмной жадности.
СОМ
19:43, 18.06.2019
В теле человека при действии высокочастотных магнитных полей возникают хаотические вихревые токи (токи Фуко). Одним из наиболее характерных свойств их является высокое теплообразование. Количество тепла, образующегося под действием высокочастотного магнитного поля, согласно закону Джоуля — Ленца, прямо пропорционально квадрату частоты колебаний, квадрату напряженности магнитного поля и удельной проводимости ткани. В связи с этим при индуктотермии больше тепла образуется в тканях с хорошей электропроводностью, т.е. в жидких средах (кровь, лимфа) и хорошо кровоснабжающихся тканях (мышцы, печень и др.).

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