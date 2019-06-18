/ Мобильный интернет может появиться в самых недоступных районах России

Для этого необходимо предоставить операторам новый частотный диапазон.

Мобильный интернет охватит самые труднодоступные для связи районы России. Это произойдет, если государство предоставит операторам частотный диапазон 700 мегагерц, а точнее полосу 694 — 790 мегагерц, сообщают «Известия».

Союз операторов мобильной связи LTE разрабатывает «дорожную карту», которой предусмотрена эта инициатива. С аналитическими материалами организации ознакомились «Известия». Подлинность документов подтвердил сотрудник одной из сотовых компаний и источник в этой сфере. — сообщают «Известия».

В результате реализации плана доступ в сеть появится на непокрытых интернетом участках дорог, в обделенных мобильной связью коттеджных и дачных поселках, а также в полях. Предполагается, что интернет понадобится беспилотным тракторам и «умной» сельхозтехнике.

Отметим, что без использования частот 700 МГц покрыть интернетом на хорошей скорости большие пространства за пределами крупных городов не получится, заявляют авторы документа. Однако в начале из этого диапазона необходимо вывести телевещание.