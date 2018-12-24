/ Двое неизвестных ограбили ювелирный магазин в Челябинске

По предварительной информации, сумма ущерба составила 700 тысяч рублей. Преступники успели скрыться с места преступления до прибытия сотрудников ЧОП. Как рассказали сайту telefakt.ru в пресс-службе УМВД по Челябинску, по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного Кодекса РФ «Грабеж». Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установления причастных к преступлению лиц.
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом