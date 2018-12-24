/ Двое неизвестных ограбили ювелирный магазин в Челябинске

Происшествие случилось в воскресенье, 23 декабря.

Полицейские Челябинска устанавливают информацию об ограблении ювелирного салона. Происшествие случилось на Комсомольском проспекте в воскресенье, 23 декабря, в вечернее время. Сразу после закрытия магазина двое неизвестных проникли в салон и вынесли оттуда ювелирные изделия.

По предварительной информации, сумма ущерба составила 700 тысяч рублей. Преступники успели скрыться с места преступления до прибытия сотрудников ЧОП. Как рассказали сайту telefakt.ru в пресс-службе УМВД по Челябинску, по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного Кодекса РФ «Грабеж». Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установления причастных к преступлению лиц.