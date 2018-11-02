/ Иностранцы с битами и ножами ограбили сотрудников теплиц

Добычу увезли на угнанном автомобиле.

Вооруженную группу, промышлявшую разбоем теплиц в Каслинском районе, задержали сотрудники полиции. Их подозревают сразу в двух преступлениях. По версии ГУ МВД, мужчины одевались в камуфляж, брали биты и ножи и шли на территорию теплиц, где нападали на местных работников. Телефоны, планшеты и деньги они присваивали себе. В одном из тепличных комплексов добыча составила 400 тысяч рублей. Увозили ее на угнанном авто.

По данным фактам в следственном отделе ОМВД России по Каслинскому району возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Разбой» УК РФ, и одно по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальные наказания по данным частям статей — 12 лет лишения свободы. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Четырех участников разбойных нападений, граждан ближнего зарубежья, заключили под стражу. Им предъявлено обвинение.