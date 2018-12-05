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/ Два друга избили бедную старушку, чтобы нажиться на кухонной утвари

Два друга избили бедную старушку, чтобы нажиться на кухонной утвари

Пенсионерку госпитализировали, а мужчин задержали.
сегодня в 12:44
  |  Происшествия

Два пьяных друга избили и ограбили пенсионерку в Шадринске. Женщина открыла им дверь, но не впустила в дом. Пенсионерка сказала, что у нее нет денег оплатить услуги мужчин — те предлагали сделать что-нибудь по дому. Разозлившись, друзья ударили старушку, поискали наличные, но безуспешно. Тогда они схватили термопот и кухонную утварь, и сбежали из дома. Скорую пенсионерке вызвал прохожий. Пожилую женщину госпитализировали.

Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Шадринский» по подозрению в совершении преступления задержаны двое граждан: 46-летний житель города и 31-летний житель Шадринского района. Оба подозреваемые ранее судимы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.

Мужчинам, поднявшим руку на старушку, грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас друзья задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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