/ Незнакомца, изрезавшего сотрудницу торгового павильона, ищут в Кыштыме

Женщину спасли врачи местной больницы.

В Кыштыме неизвестный в торговом павильоне напал с ножом на продавщицу. Женщину изрезали. Со множественными ранениями ее доставили в больницу. Нападавший успел скрыться. Теперь его разыскивают сотрудники полиции и следователи как главного фигуранта возбужденного уголовного дела.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 105 «Покушение на убийство» УК РФ. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего и лица, причастного к его совершению. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Состояние пострадавшей сейчас стабильное. Врачи оказали ей всю необходимую медпомощь.