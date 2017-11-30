Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.33 -0.08 69.2 -0.29
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Астрология Интересное По факту Погода Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Кем быть Марафон талантов Мой город Моя деревня Национальный интерес Наше утро О здоровье От крепости до миллионника Происшествия Свидетели Революции Сделано на Урале. Ретро Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Заправщик из Уйского района избил себя гаечным ключом ради инсценировки нападения

Заправщик из Уйского района избил себя гаечным ключом ради инсценировки нападения

Под прикрытием разбоя мужчина взял из кассы 71 тысячу рублей.
сегодня в 14:29
  |  Происшествия

Прокуратура Уйского района утвердила обвинительное заключение для работника заправки, инсценировавшего нападение на себя. Мужчина пошел на отчаянные меры и избил себя гаечным ключом, после чего ударился об асфальт. Под этим предлогом он похитил 71 тысячу рублей.

С целью сокрытия совершенного преступления, в ночь на 14 октября, находясь на рабочем месте, инсценировал совершение на него нападения, умышленно нанеся себе удары металлическим гаечным ключом по затылку и ударившись лбом о землю. На вызов тревожной кнопки на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым обвиняемый сообщил о якобы совершенном неизвестными лицами разбойном нападении и хищении указанных денежных средств, заведомо осознавая, что сообщаемые сведения являются ложными. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Отметим, что уголовное дело направлено в Уйский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчина продолжает занимать свою должность на заправке, возместив причиненный ущерб.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
КХЛ. «Трактор» принимает нижегородское «Торпедо». Онлайн-репортаж
сегодня в 18:43
КХЛ. «Трактор» принимает нижегородское «Торпедо». Онлайн-репортаж
Происшествия
Разлагающийся труп собаки возле школы двое суток пугает жителей Курчатовского района
сегодня в 18:14
Разлагающийся труп собаки возле школы двое суток пугает жителей Курчатовского района
Общество
Уголовное дело о расстреле челябинского юриста передано в суд
сегодня в 17:09
Уголовное дело о расстреле челябинского юриста передано в суд
Общество
Выдра Ваня из Челябинского зоопарка предсказал, когда выпадет снег
сегодня в 16:57
Выдра Ваня из Челябинского зоопарка предсказал, когда выпадет снег
Общество
29-летняя мать двоих детей вернулась домой спустя неделю
сегодня в 16:53
29-летняя мать двоих детей вернулась домой спустя неделю
Общество
1,2 миллиарда бюджетных рублей удалось сэкономить правительству Челябинской области
сегодня в 16:08
1,2 миллиарда бюджетных рублей удалось сэкономить правительству Челябинской области
Общество
Челябинка, потерявшая в ДТП сестру, нашла свидетеля аварии после обращения на ОТВ
сегодня в 16:00
Челябинка, потерявшая в ДТП сестру, нашла свидетеля аварии после обращения на ОТВ
Общество
Международные учения на полигоне ЦВО пройдут на Южном Урале в 2018 году
сегодня в 15:36
Международные учения на полигоне ЦВО пройдут на Южном Урале в 2018 году
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Астрология
Интересное
По факту
Погода
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Кем быть
Марафон талантов
Мой город
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
От крепости до миллионника
Происшествия
Свидетели Революции
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна