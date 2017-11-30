/ Заправщик из Уйского района избил себя гаечным ключом ради инсценировки нападения

Под прикрытием разбоя мужчина взял из кассы 71 тысячу рублей.

Прокуратура Уйского района утвердила обвинительное заключение для работника заправки, инсценировавшего нападение на себя. Мужчина пошел на отчаянные меры и избил себя гаечным ключом, после чего ударился об асфальт. Под этим предлогом он похитил 71 тысячу рублей.



С целью сокрытия совершенного преступления, в ночь на 14 октября, находясь на рабочем месте, инсценировал совершение на него нападения, умышленно нанеся себе удары металлическим гаечным ключом по затылку и ударившись лбом о землю. На вызов тревожной кнопки на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым обвиняемый сообщил о якобы совершенном неизвестными лицами разбойном нападении и хищении указанных денежных средств, заведомо осознавая, что сообщаемые сведения являются ложными. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.



Отметим, что уголовное дело направлено в Уйский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчина продолжает занимать свою должность на заправке, возместив причиненный ущерб.