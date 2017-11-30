/ В «Парковом» несколько женщин стали жертвами нападений

Жители микрорайона распространяют фотографии подозреваемого.

Вчера, 29 ноября, в микрорайоне «Парковый» произошли два нападения на женщин. По предварительной информации, одна из пострадавших получила телесную травму в виде перелома руки. В УМВД Челябинска данные о преступлениях подтвердили.

К настоящему моменту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», личность подозреваемого устанавливается. — сообщили в УМВД Челябинска.

В соцсетях в группе «Паркового» пользователи распространяют фотографии мужчины, который может быть причастен к совершению преступлений. По их информации, еще одна жертва была ограблена возле дома № 18 на улице Шмакова.