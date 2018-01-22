/ Обидчик 15-летней девочки задержан в Челябинске

Ребенка госпитализировали с пробитой головой после нападения.

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 15-летнюю девочку в парке Победы. Им оказался 39-летний житель Челябинска, скрывавшийся на съемной квартире. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску совместно с коллегами из отдела полиции «Тракторозаводский» по подозрению в совершении данного преступления, по месту пребывания в съемной квартире, задержан ранее судимый местный житель 1978 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

