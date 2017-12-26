/ Экспертиза признала педофилом рецидивиста, изнасиловавшего 7-летнего мальчика в Златоусте

Мужчине огласят приговор в областном суде.

Челябинский областной суд в скором времени изучит дело жителя Златоуста, которого обвиняют в педофилии. Задержали 39-летнего мужчину в июле 2017 года прямо на месте преступления. Как установили следователи, обвиняемый избил 7-летнего ребенка, угрожал лишить его жизни, если мальчик не подчинится, а затем сексуально удовлетворился. Жертвой мужчина выбрал маленького соседа.



Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, на момент совершения преступления имел неснятую и непогашенную судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Согласно заключению комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы обвиняемый страдает расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии, вместе с тем, мог в момент инкриминируемого ему деяния осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых им действий и руководить ими. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Мужчина полностью признал свою вину в преступлении по статье «Насильственные действия сексуального характера». Если суд согласится со следствием и не найдет смягчающих обстоятельств, обвиняемому в педофилии грозит пожизненный срок за решеткой.

Напомним, инцидент произошел в конце июля в Златоусте. Обвиняемый затащил соседского 7-летнего мальчика в заброшенный дом на улице Ленина. Местные жители услышали крики ребенка о помощи и вызвали полицию. Обвиняемый в педофилии пытался сбежать, но был задержан правоохранителями. Ребенка увезли в больницу, а мужчину — в СИЗО.