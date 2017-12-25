/ «Педофилу с ЧТЗ» не удалось «скостить» срок за многочисленные преступления

Суд оставил в силе приговор на 23 года и 3 месяца.

Защитники Вадима Есипова, приговоренного к 23 годам и 3 месяцам лишения свободы, попытались обжаловать приговор. 37-летнего мужчину осудили за нападения на женщин, в том числе несовершеннолетних. Защитники обращались с просьбой оправдать своего подзащитного по нескольким статьям, в том числе по статье, связанной с педофилией.



В принесенных жалобах они ставили вопрос об оправдании Есипова в совершении разбойных нападений на потерпевших, а также в части его насильственных действий в отношении малолетней потерпевшей. Апелляционная инстанция с учетом позиции прокурора о законности постановленного приговора, оставила судебное решение без изменения. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре областной прокуратуры.



Напомним, вечером 16 августа 2016 года 7-летняя девочка подверглась нападению недалеко от пересечения улиц Воровского и Образцова. Педофил заманил ребенка в место, которое находилось далеко от случайных прохожих, и совершил насильственные действия сексуального характера. 37-летнего Вадима Есипова обвиняют в совершении преступления по 7 статьям Уголовного кодекса: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Разбой» «Покушение на изнасилование», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и Угроза убийством». Ранее Есипов был судим за убийство. Когда он находился в СИЗО, у него родился ребенок.