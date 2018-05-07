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Вооруженное нападение на магазин произошло в Челябинской области

Личность подозреваемого устанавливают.
сегодня в 19:42
  |  Происшествия

Неизвестный мужчина совершил разбойное нападение в Южноуральске. Днем накануне, 6 мая, в помещении торгового павильона «Теремок» он угрожал продавцу огнестрельным оружием и похитил из кассы более 3 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Разбой). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. — сообщили в Межмуниципальном отделе МВД России «Южноуральский».

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 40 лет, рост около 170 сантиметров, смуглый цвет кожи. Был одет в одежду камуфляжного цвета (серого), нос и лицо были закрыты темной тканью. При себе имел бело-желтый пакет.

Всех, кому известна личность разыскиваемого, просят обратиться в уголовный розыск Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» по телефону 89 993 711 329. Анонимность гарантируется.

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