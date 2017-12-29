/ Ветеран Афганистана оказался в колонии за удар ножом прохожего в День Победы

Суд наказал мужчину на 5 лет.

Житель Трехгорного ближайшие 5 лет проведет в колонии за нападение с ножом. В День Победы в 2016 году он пырнул прохожего кухонным ножом, до этого избивал и душил. Во время следствия нападавший отрицал свою вину, говорил, что прохожий сам его избил, и он являлся не случайным человеком, а именно обидчиком. Но суду представили аргументы против такой защиты.

Стороной обвинения были представлены неоспоримые доказательства факта умышленного нанесения потерпевшему ножевого ранения именно подсудимым, в том числе показания свидетелей, очевидцев телефонного разговора подсудимого с супругой, которой он сообщал, что пырнул незнакомого парня ножом. В результате преступных действий потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Суд, вынося приговор, учел судьбу нападавшего. Он ветеран боевых действий Афганистана — это было смягчающим обстоятельством. Отягчало ситуацию наличие алкоголя в крови обвиняемого в момент нападения. В итоге суд решил приговорить нападавшего к 5 годам в исправительной колонии общего режима.