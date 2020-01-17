«Налет на валютчика» оказался гражданским конфликтом

В полиции подтвердили, что на улице Свободы произошла потасовка.

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Некоторые телеграм-каналы и СМИ сообщили о том, что в центре Челябинска произошел налет на продавца валюты. На месте были замечены автомобили полиции, «скорой» и Росгвардии. Корреспондент сайта «Первый областной» получил официальный комментарий от ГУ МВД России по Челябинской области.

«Произошел конфликт между гражданами. Участники установлены, проводится проверка», — сообщил Григорий Макеев, начальник отделения по взаимодействию со средствами массовой информации ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, были пострадавшие, но о степени тяжести травм пока не сообщается.