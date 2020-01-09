Предполагаемого педофила задержали в Челябинске

Полицейские проводят все необходимые проверки.

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Полицейские задержали возможного маньяка-педофила, который в подъезде многоэтажки в Челябинске напал на двух школьниц. Об этом сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Подозреваемый задержан. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, инцидент произошёл 7 января в подъезде дома № 8 на улице Корабельной. Как сообщили пользователи социальных сетей, мужчина, стоявший перед подъездом, зашёл вслед за школьницами и схватил одну из них за руку. Девочке удалось вырваться и позвать на помощь. «Умный» домофон запечатлел подозреваемого, а на дверях подъезда сразу же появилось объявление с предостережением о маньяке, выслеживающем детей.