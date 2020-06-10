Алкоголь стал причиной поножовщины между двумя южноуральцами

Пострадавший госпитализирован в медучреждение.

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Вечером 9 июня в Челябинске на улице Героев Танкограда мужчина и женщина решили прийти в гости к своему знакомому, чтобы совместно распить спиртные напитки. Но между мужчинами завязался бытовой конфликт и хозяин квартиры ударил своего гостя ножом.

Вместе со своей спутницей пострадавшему удалось выйти на улицу и вызвать скорую помощь. По информации, полученной от медработников, на место выехали сотрудники Росгвардии.

«Вместе с очевидцем происшествия бойцы Росгвардии проследовали по указанному адресу и задержали подозреваемого, находящегося, по внешним признакам, в состоянии опьянения. Им оказался ранее судимый местный житель, 1997 года рождения», — рассказали в ведомстве.

На место конфликта тут же была вызвана вызвана следственно-оперативная группа, а пострадавший 33-летний мужчина, который является жителем Сосновского района, был госпитализирован в медучреждение.

Разбойника передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, и в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.