Находящийся в федеральном розыске мужчина пытался обокрасть магазин одежды в Челябинске

Его искали в республике Мордовия.

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В одном из магазинов одежды, расположенных в Челябинске, вчера, 20 августа, была совершена кража. Вызов в правоохранительные органы поступил от сотрудника отдела. На место выехали бойцы Росгвардии.

В магазине продавцы рассказали росгвардейцам, что один из покупателей решил пронести товар мимо кассы без оплаты. Нарушитель находился здесь же. Он «отоварился» на 2,5 тысячи рублей.

«При проверке по базам данных выяснилось, что задержанным является ранее неоднократно судимый в том числе за имущественные преступления местный житель, 1986 года рождения. С 15 июня мужчина находился в федеральном розыске за отделом полиции города Саранска Республики Мордовия», — сообщили в Росгвардии по городу Челябинску.

Отмечается, что там мужчина также подозревается в совершении кражи. Он нарушил подписку о невыезде и скрылся от органов дознания. Гражданин был задержан и передан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.