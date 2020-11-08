В Магнитогорске ищут дезориентированного молодого человека

Уже на протяжении двух дней его местонахождение неизвестно.

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В Магнитогорске Челябинской области разыскивают дезориентированного молодого человека. Два дня назад он вышел из дома и до сих пор не вернулся. Ориентировку распространил поисковый отряд «Легион-СПАС».

«6 ноября 2020 года Кравцов Денис Сергеевич, родившийся 14 июня 1992 года, вышел с адреса Ворошилова, 7/2 и с тех пор его местонахождение неизвестно»,— сообщили волонтёры.

Приметы: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения. Страдает потерей памяти.

Был одет: чёрная бейсболка с логотипом Nike, тёмная куртка цвета хаки, тёмные брюки, чёрные кроссовки. Одет как на фото.

Если кто-то владеет какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, просьба сообщить по телефонам: 8 (908) 053-31-26 — Мария, 8 (967) 869-87-33 — Александр, 8 (351) 2-777-911 — горячая линия отряда либо обратиться в любой отдел полиции.