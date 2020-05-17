Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России в этом году

По её словам, всё будет зависеть от темпов заражения коронавирусом в ближайшее время.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что в этом году сезон отдыха будет возможен. Однако всё будет зависеть от того, какими темпами будет идти заражение коронавирусом. Об этом она заявила в одном из интервью телеканалу «Россия 1».

Так, на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, будет ли возможен отдых хотя бы на российских курортах в этом году, Анна Попова ответила, что на сегодняшний день это только надежды.

«Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели»,— сказала глава Роспотребнадзора.

Напомним, ранее вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко сказал, что отдых на российских курортах в этом году будет возможен только в том случае, если граждане будут соблюдать все введённые ограничительные меры.

Кроме того, ранее эксперты сообщали, что на фоне пандемии коронавируса и запрета международных поездок среди россиян возрастёт спрос на туристические поездки внутри страны.

Напомним, с конца марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами в связи с эпидемией коронавируса. Причём как регулярное, так и чартерное. На сегодняшний день авиакомпании работают только в вывозном режиме.