Есть ли смысл в риске?! Вице-губернатор рассказал, заработают ли базы отдыха

Виктор Мамин в ходе брифинга рассказал, когда откроются парки и зоны отдыха.

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Парки и скверы в Челябинской области официально откроются только после того, как снимут все ограничения. Решение об этом будет принято оперативным штабом. Для этого необходимо выполнение ряда критериев, которые прописаны в подготовленных методических рекомендациях. Пока, по словам первого вице-губернатора Виктора Мамина, регион этим показателям не соответствует.

«По загородным базам ситуация немного другая. Там есть поручения правительства. Прекратить бронирование до 1 июня. Это тот случай распространения можно избежать. Понятно, что очень хочется, понятно, что хорошая погода, и хочется приятно провести время. Каждый должен задуматься о том, насколько он готов рискнуть своим здоровьем, здоровьем своих близких, своих детей. И при этом, приехать на базу, к примеру, на которой до этого отдыхал кто-то, кто мог быть заражённым», — отметил первый замгубернатора.

Все организации, которым в данный момент разрешено работать, должны неукоснительно соблюдать нормы предосторожности и дезинфекции. Выбирая способ отдыха, каждый человек должен задуматься о собственном здоровье и здоровье близких.