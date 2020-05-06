10 взрослых и 5 детей спасли при пожаре на территории санатория «Кисегач»

Во время эвакуации пострадал один человек.

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Сигнал о задымлении в пятиэтажке на территории санатория «Кисегач» поступил ночью 2 мая. Горела квартира на втором этаже, хозяева успели покинуть жилище самостоятельно. Остальных жильцов дома пришлось эвакуировать из-за задымления.

«Огнеборцы, облачившись в специальные аппараты для дыхания, совершили поквартирный обход и с помощью спаскомплектов вывели на улицу пять человек. Еще десять человек были эвакуированы по трехколенной и автолестнице. Пожарным удалось спасти 15 человек, пять из которых — дети», — сообщили в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Огнем уничтожило вещи и мебель, повреждена отделка стен и потолка. Кроме того, при эвакуации пострадал 43-летний мужчина, его госпитализировали с ожогом. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Тушению мешали машины, припаркованные у здания.