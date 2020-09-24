Находящегося в федеральном розыске челябинца задержали росгвардейцы

Их привлекло подозрительное поведение мужчины.

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Челябинские росгвардейцы задержали подозреваемого, находящегося в федеральном розыске. Мужчина привлёк внимание стражей правопорядка своим поведением. Находясь у дома № 11 по улице Автодорожная в Курчатовском районе, 26-летний молодой человек увидел патрульную машину Росгвардии и резко изменил направление движения, чем и вызвал подозрение.



«Было принято решение установить личность мужчины и причины такого поведения. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель, 1994 года рождения. При проверке по базам данных выяснилось, что с 31 августа гражданин находится в федеральном розыске ОМВД России по городу Копейску как обвиняемый, подсудимый, скрывшийся от суда»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

После задержания мужчину передали полицейским отдела «Курчатовский». Именно они будут проводить с ним дальнейшие разбирательства.