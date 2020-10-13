Водителя на автомобиле каршеринга вызволили бойцы ОМОНа

Машина застряла в грязи неподалеку от озера Смолино.

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В Челябинске бойцы ОМОНа на транспорте помогли водителю, чей автомобиль увяз в грязи. Одну из машин каршерингового сервиса сотрудники правоохранительных органов заметили недалеко от озера Смолино. Поняв, что водитель попал в затруднительную ситуацию, бойцы приняли решение помочь ему.

«Росгвардейцы совершали пробежку, когда заметили увязший автомобиль. С помощью подручных средств спецназовцы помогли мужчине преодолеть препятствие», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Когда автомобиль вытащили на ровную дорогу, водитель поблагодарил росгвардейцев за отзывчивость и помощь.