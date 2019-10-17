«Находился не на маршруте»: «ПАЗ», протаранивший парковку в центре Челябинска, был пустым

Очевидцы сообщают, что у маршрутки отказали тормоза.

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Утром 17 октября маршрутный микроавтобус № 85 вылетел на парковку в центре Челябинска и протаранил несколько авто. Очевидцы рассказали, что у маршрутки отказали тормоза. От удара одна из машин врезалась в крыльцо магазина.

«В 8.45 по адресу Свердловский проспект, 65, водитель автобуса „ПАЗ“, который находился не на маршруте, совершил столкновение с двумя автомобилями марки „Шевроле“ и „Тойотой“», — прокомментировал сайту «Первый областной» сотрудник отдела пропаганды ГИБДД города Андрей Юрин.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На данный момент известно, что никто из людей не пострадал.