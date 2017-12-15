/ Прокуратура намерена наказать сбившего трех школьников в Ленинском районе водителя

Дело против него за год успели закрыть и возбудить вновь.

Больше года назад на Копейском шоссе три школьника попали под колеса «Шевроле Лачетти». Как говорил водитель, пешеходы на дороге появились неожиданно, поэтому затормозить он не успел. Ситуацию внимательно изучали следователи. Они решили не возбуждать уголовное дело, сообщив, что признаки состава преступления отсутствуют. Тогда документы поступили на изучение в прокуратуру.

Установлено, что водитель при включении для направления его движения желтого сигнала светофора, продолжил движение, мер к снижению скорости при приближении к пешеходному переходу не предпринял, не пропустил пешеходов, находящихся на проезжей части. Указанное постановление признано в прокуратуре города необоснованным и незаконным, отменено в порядке надзора, внесено требование о возбуждении уголовного дела. Расследование уголовного дела поставлено в прокуратуре города на контроль. - сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Автомобилисту грозит до трех лет лишения свободы.



Напомним, ДТП произошло 2 октября 2016 года. Пострадавшими оказались дети 12, 10 и 8 лет. 10-летний мальчик получил перелом костей черепа, ушиб головного мозга и перелом носа. Его 8-летний друг получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Первую помощь оказал автомобилист, сбивший школьников.