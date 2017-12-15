Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.71 -0.43 69.4 -0.07
Челябинск
сейчас
 
-10 °C
завтра
 
-18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Прокуратура намерена наказать сбившего трех школьников в Ленинском районе водителя

Прокуратура намерена наказать сбившего трех школьников в Ленинском районе водителя

Дело против него за год успели закрыть и возбудить вновь.
сегодня в 13:44
  |  Происшествия

Больше года назад на Копейском шоссе три школьника попали под колеса «Шевроле Лачетти». Как говорил водитель, пешеходы на дороге появились неожиданно, поэтому затормозить он не успел. Ситуацию внимательно изучали следователи. Они решили не возбуждать уголовное дело, сообщив, что признаки состава преступления отсутствуют. Тогда документы поступили на изучение в прокуратуру.

Установлено, что водитель при включении для направления его движения желтого сигнала светофора, продолжил движение, мер к снижению скорости при приближении к пешеходному переходу не предпринял, не пропустил пешеходов, находящихся на проезжей части. Указанное постановление признано в прокуратуре города необоснованным и незаконным, отменено в порядке надзора, внесено требование о возбуждении уголовного дела. Расследование уголовного дела поставлено в прокуратуре города на контроль. - сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Автомобилисту грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло 2 октября 2016 года. Пострадавшими оказались дети 12, 10 и 8 лет. 10-летний мальчик получил перелом костей черепа, ушиб головного мозга и перелом носа. Его 8-летний друг получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Первую помощь оказал автомобилист, сбивший школьников.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Сауна с 4 клиентами внутри загорелась в Копейске
сегодня в 14:27
Сауна с 4 клиентами внутри загорелась в Копейске
Происшествия
16-летнюю девушку разыскивают на Южном Урале
сегодня в 14:23
16-летнюю девушку разыскивают на Южном Урале
Общество
«Территория Бизнеса» и «Газпромнефть-Корпоративные продажи» стали партнерами
сегодня в 14:10
«Территория Бизнеса» и «Газпромнефть-Корпоративные продажи» стали партнерами
Общество
«Уральские пельмени» и Бушуевский фестиваль признаны лучшими событиями в России
сегодня в 13:54
«Уральские пельмени» и Бушуевский фестиваль признаны лучшими событиями в России
Происшествия
сегодня в 13:44
Прокуратура намерена наказать сбившего трех школьников в Ленинском районе водителя
Спорт
Бадминтонист Владимир Иванов пробудил в челябинских школьниках интерес к олимпийскому виду спорта
сегодня в 13:41
Бадминтонист Владимир Иванов пробудил в челябинских школьниках интерес к олимпийскому виду спорта
Происшествия
Фура и легковушка столкнулись на трассе Челябинск-Новосибирск
сегодня в 13:08
Фура и легковушка столкнулись на трассе Челябинск-Новосибирск
Хоккей
Путь к Кубку Вызова закончился для россиян полуфинальным разгромом от США
сегодня в 13:00
Путь к Кубку Вызова закончился для россиян полуфинальным разгромом от США
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна