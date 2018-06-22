/ Гамма-нож и Кибер-нож: отличия, возможности и особенности

Оборудование справляется с опухолями в труднодоступных местах

Ежегодно онкологические заболевания диагностируют у 14 млн человек по всему миру. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Если болезнь выявлена на ранней стадии, успешность лечения составляет 90%. Медицина не стоит на месте, и сейчас придуманы методы борьбы с опухолями, которые еще 20 лет назад считали неоперабельными. Например, новообразования в мозге удаляют при помощи установок Кибер-нож и Гамма-нож.

Как работают Кибер-нож и Гамма-нож?

Кибер-нож и Гамма-нож воздействуют на опухоль ионизирующим излучением высокой мощности. После облучения в патологических клетках возникают многочисленные мутации, которые и вызывают их гибель.

По данным компании Elekta, производителя системы Гамма-нож, точность воздействия составляет 0,15 мм. Точность Кибер-ножа — 0,5 мм. Это значит, что облучение, которое проводится при помощи обеих установок, сосредоточено на опухоли и не наносит ущерба здоровым тканям.

Лечение при помощи Кибер- и Гамма-ножа относят к стереотаксической радиохирургии. Облучение становится альтернативой хирургической операции.

Показания для стереотаксической хирургии

1. Состояние пациента не позволяет провести хирургическую операцию.

2. Опухоль находится в труднодоступном для хирурга месте или рядом с жизненно важными органами.

3. Образование непрерывно движется, например, при дыхании.

Хотя при помощи стереотаксической хирургии можно удалить опухоли в любой части тела, в большинстве случаев ее применяют при поражениях:

головы;

шеи;

позвоночника;

легких;

брюшной полости;

печени;

предстательной железы.

Отличие № 1. Излучение

Хотя и Кибер- и Гамма-нож относятся к оборудованию для стереотаксической хирургии, между ними есть существенные отличия. У Кибер-ножа действует единый сверхточный линейный ускоритель, Гамма-нож имеет несколько источников излучения и воздействует на опухоль продуктами распада кобальта. Кибер-нож делает это с помощью рентгеновского излучения. Его энергия в 4 раза мощнее, чем энергия кобальта.

Отличие № 2. Назначение оборудования

При помощи Кибер-ножа можно удалить опухоль в любой части тела.

Гамма-нож предназначен для радиохирургии головного мозга.

Отличие № 3 Процедура и движение

Кибер-нож оборудован точными системами для слежения за опухолями. С его помощью врач может удалить опухоли, которые движутся. Но пациенту все же придется лежать не шевелясь от 40 минут до 2 часов. Для этого используют особый надувной матрас и маску, которую изготавливают индивидуально для каждого человека.

Во время облучения Гамма-ножом, пациент лежит неподвижно, его голова зафиксирована в металлической рамке шурупами. Места крепления обезболивают, а после завершения процедуры накладывают повязку. После вмешательства в редких случаях могут наблюдаться головная боль и тошнота.

Непосредственно во время облучения при помощи Кибер- или Гамма-ножа неприятные ощущения возникать не должны. О любом дискомфорте необходимо сообщить врачу. Сама процедура проходит без анестезии. Легкие седативные средства доктора вводят только пациентам с клаустрофобией и детям.

Во время облучения некоторых опухолей головного мозга, пациент может видеть вспышки света с закрытыми глазами. Это нормально.

Противопоказания для процедуры

При помощи методов стереотаксической радиохирургии удаляют опухоли небольшого размера. Ограничение — 3−6 см в зависимости от расположения новообразования и того, какие структуры находятся рядом.

Радиохирургию не применяют, если у пациента:

опухоль большого размера;

хроническая обструктивная болезнь легких;

аритмия;

психическое расстройство.

Врачу обязательно нужно сообщить о:

приеме инсулина и лекарств через рот;

установленном клапане сердца, клипс при аневризмах сосудов головного мозга;

боязни закрытого пространства.

Нужна ли госпитализация при стереотаксической хирургии?

Обычно процедуры стереотаксической хирургии проводятся амбулаторно, но пациента должны сопровождать родственники. Иногда требуется кратковременная госпитализация.

Вернуться к обычной жизни можно через 1−2 дня после лечения.

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Когда наступает эффект от лечения?

Лечение при помощи Кибер-ножа или Гамма-ножа имеет свои преимущества. Не остаются швы, как после хирургической операции. Процесс восстановления занимает несколько дней, а успешность лечения на ранней стадии достигает 98%.

Недостаток методики в том, что результат наблюдается не сразу, а спустя 6−9 месяцев. Столько времени нужно, чтобы патологические клетки погибли от мутаций, вызванных излучением. Поэтому, исходя из клинической картины заболевания, врач может предложить хирургическое вмешательство.

Сколько стоит лечение?

По информации компании Accuray, производителя системы Кибер-нож, его используют более 700 клиник в 50 странах мира.

Пациенты, которые едут за рубеж, чаще выбирают лечение Кибер-ножом в Турции, цена курса в клиниках страны $ 9 000 — $ 10 000.

В Германии цена лечения Кибер-ножом около $ 15 000, в Израиле — от $ 20 000.

После удаления опухоли пациенту необходимо соблюдать рекомендации доктора и регулярно проходить осмотр.