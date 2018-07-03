/ Проблемы с желудком и кишечником обсудит в режиме онлайн врач-гастроэнтеролог

Интервью со специалистом пройдет в пресс-центре медиахолдинга ОТВ.

Гастроэнтерологические проблемы, или заболевания желудочно-кишечного тракта, сегодня являются одними из самых распространенных. Несмотря на это, не все знают, как предотвратить гастрит, куда обратиться при болях в желудке. Чтобы исправить это, врач Анастасия Долгушина придет в пресс-центр медиахолдинга ОТВ и ответит на все гастроэнтерологические вопросы, волнующие челябинцев.

Встреча с врачом-гастроэнтерологом пройдет в формате интервью. То есть специалист будет именно отвечать на вопросы, причем в режиме онлайн. Все вопросы, которые вы будете присылать в комментариях к трансляции в соцсетях, мы постараемся задать Анастии Долгушиной. — рассказал сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Никита Лисовский.

Онлайн-интервью с гастроэнтерологом состоится 4 июля. Прямая трансляция начнется в 14:00. Следить за ее ходом можно будет здесь.