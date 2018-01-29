Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
55.83 -0.1 69.61 +0.15
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Тело пропавшего студента обнаружили в заброшенном саду в Челябинской области

Тело пропавшего студента обнаружили в заброшенном саду в Челябинской области

Труп заметили соседи.
сегодня в 12:31
  |  Происшествия

Смерть 19-летнего студента, по предварительной информации наступила в ночь с 20 на 21 января, сообщают родные погибшего. В этот же день молодого человека последний раз видели в студенческом общежитии ЮУрГУ, откуда он вышел в 19:35. Предполагается, что тогда на последнем рейсовом автобусе он уехал из Челябинска в родной поселок Первомайский Коркинского района.

Через восемь дней, 28 января, окоченевшее тело на заброшенном садовом участке его бабушки заметили соседи. По их словам, в ушах у парня были наушники.

Заключение о смерти родные еще не получили. Следователи проводят проверку происшествия, по предварительной информации, признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Заключение нам еще не дали. Он как хрустальный. Они пока ничего с ним сделать поэтому не могут. На улице были морозы. — рассказали сайту «Первый областной» родные студента.

Погибший учился на втором курсе аэрокосмического факультета в ЮУрГУ. Его знакомые рассказывают, что учеба всегда давалась легко: парень поступил на бюджетную форму обучения и никогда не жаловался на успеваемость. Они добавляют: в последнее время юноша много времени проводил за компьютером, почти ни с кем не общался.


Напомним, об исчезновении молодого человека стало известно в пятницу, 26 января. О его поисках сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас».

Происшествия
Пропавший в Челябинске студент найден мертвым
сегодня в 10:04
Пропавший в Челябинске студент найден мертвым
Происшествия
19-летний студент вышел из общежития в Челябинске и пропал
26.01.2018
19-летний студент вышел из общежития в Челябинске и пропал
Происшествия
Студент сбил табун лошадей в Челябинской области
26.01.2018
Студент сбил табун лошадей в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Начальника отдела полиции поймали на торговле наркотиками
сегодня в 13:53
Начальника отдела полиции поймали на торговле наркотиками
Происшествия
Семилетний ребенок врезался в дерево, скатываясь с горки
сегодня в 13:46
Семилетний ребенок врезался в дерево, скатываясь с горки
Общество
Декларационную кампанию-2018 обсудят в эфире на 1obl.tv
сегодня в 12:53
Декларационную кампанию-2018 обсудят в эфире на 1obl.tv
Происшествия
Тело пропавшего студента обнаружили в заброшенном саду в Челябинской области
сегодня в 12:31
Тело пропавшего студента обнаружили в заброшенном саду в Челябинской области
Общество
Пресс-секретарь Бориса Дубровского получил премию за ответ Гнойному
сегодня в 11:44
Пресс-секретарь Бориса Дубровского получил премию за ответ Гнойному
Общество
Нового министра сельского хозяйства назначили в Челябинской области
сегодня в 10:59
Нового министра сельского хозяйства назначили в Челябинской области
Происшествия
Пропавший в Челябинске студент найден мертвым
сегодня в 10:04
Пропавший в Челябинске студент найден мертвым
Общество
Отделения Почты России в Челябинской области ждет реконструкция
сегодня в 09:28
Отделения Почты России в Челябинской области ждет реконструкция
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна