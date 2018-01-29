/ Тело пропавшего студента обнаружили в заброшенном саду в Челябинской области

Труп заметили соседи.

Смерть 19-летнего студента, по предварительной информации наступила в ночь с 20 на 21 января, сообщают родные погибшего. В этот же день молодого человека последний раз видели в студенческом общежитии ЮУрГУ, откуда он вышел в 19:35. Предполагается, что тогда на последнем рейсовом автобусе он уехал из Челябинска в родной поселок Первомайский Коркинского района.

Через восемь дней, 28 января, окоченевшее тело на заброшенном садовом участке его бабушки заметили соседи. По их словам, в ушах у парня были наушники.

Заключение о смерти родные еще не получили. Следователи проводят проверку происшествия, по предварительной информации, признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Заключение нам еще не дали. Он как хрустальный. Они пока ничего с ним сделать поэтому не могут. На улице были морозы. — рассказали сайту «Первый областной» родные студента.

Погибший учился на втором курсе аэрокосмического факультета в ЮУрГУ. Его знакомые рассказывают, что учеба всегда давалась легко: парень поступил на бюджетную форму обучения и никогда не жаловался на успеваемость. Они добавляют: в последнее время юноша много времени проводил за компьютером, почти ни с кем не общался.







Напомним, об исчезновении молодого человека стало известно в пятницу, 26 января. О его поисках сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас».

